STJD tira interdição da Arena, e Galo pode cumprir portões fechados em casa

Nos dois últimos jogos do Atlético-MG como mandante, o Galo precisou levar as partidas para o Independência, também em Belo Horizonte.

Como fica a punição ao Atlético-MG

A punição em primeira instância, que passa a valer, então, é que o Atlético-MG cumpra seis jogos de punição ao todo.

Diante disso, os últimos três deles serão cumpridos com uma medida educativa: só com mulheres, crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais.

Os dois jogos já cumpridos com portões fechados são subtraídos da punição de seis jogos. Logo, o Galo só tem a cumprir com estádio completamente vazio o jogo da última rodada do Brasileirão, contra o Athletico, dia 8.

Os três jogos restantes da punição ficarão para a próxima competição nacional. Isso deve envolver a Copa do Brasil 2025, caso o clube não vá à Libertadores do ano que vem.