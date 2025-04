Auditoria aponta incerteza e dúvida sobre 'continuidade operacional' do Corinthians em balanço

A auditoria contratada para analisar o balanço financeiro do Corinthians apontou "incerteza relevante quanto à capacidade de continuidade operacional" do clube. A ressalva apontada no parecer, em documento ao qual o Estadão teve acesso, foi apresentada pela diretoria na demonstração de 2024, publicada nesta quarta-feira.

De acordo com a GF Brasil Auditoria & Consultoria, o principal motivo para levantar dúvida sobre o futuro do Corinthians foi o déficit de R$ 181,7 milhões apresentado somando ao fato de o passivo circulante do clube ter excedido o total do ativo circulante em R$ 516,5 milhões. O patrimônio líquido está negativo em R$ 425,2 mi.

O balanço financeiro apontou que o time alvinegro tem um passivo de aproximadamente R$ 2,46 bilhões. Segundo a diretoria, um dos motivos para o exercício ter apontado déficit foi uma pendência financeira de R$ 191 milhões da gestão anterior que não havia sido contabilizada no balanço de 2023. Assim, o clube fecharia 2024 com um superávit de R$ 9,5 milhões.