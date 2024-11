Membros da Vai de Bet mudam depoimento para pós-votação de impeachment

O CEO e o diretor financeiro da Vai de Bet, testemunhas no inquérito que investiga irregularidades no contrato entre Corinthians e a casa de apostas, mudaram seus depoimentos para datas posteriores à votação do impeachment do presidente Augusto Melo.

O que aconteceu

O dono da Vai de Bet, José André da Rocha Neto, e o diretor financeiro da empresa, André Murilo de Barros Paz Bezerra, solicitaram a mudança de suas oitivas à Polícia Civil. Na última quarta-feira (27), os membros da administração da casa de apostas pediram que seus depoimentos fossem remarcados após a próxima segunda-feira (2 de dezembro) — que aconteceriam entre esta quarta e quinta-feira.

Rocha Neto e Paz Bezerra não justificaram o reagendamento das oitivas no pedido encaminhado à polícia. Vale ressaltar que os dois teriam conversas por videoconferência com os investigadores. Ou seja, não precisariam ir presencialmente à delegacia. A investigação é conduzida por Tiago Correia na 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), em São Paulo