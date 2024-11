Corinthians apresenta plano à CNRD para pagamento de dívidas

O Corinthians apresentou à Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF (CNRD) um plano coletivo para o pagamento e parcelamento de dívidas com ex-atletas, agentes e outros clubes.

O que aconteceu

Em nota, o Corinthians informou que entregou um plano que abrange "processos atualmente em tramitação no órgão da CBF" e prevê o parcelamento de dívidas ao longo dos próximos anos.