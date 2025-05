Pepa é demitido do Sport após derrota contra o Fluminense

Pepa não é mais o treinador do Sport. Neste sábado, após a derrota sofrida contra o Fluminense, pelo Brasileirão, a equipe pernambucana informou o encerramento do vínculo do técnico. A comissão técnica, formada por Samuel Correia, Hugo Silva, Pedro Oliveira e Pedro Azevedo, também deixa o Leão da Ilha.

O comandante não resistiu ao início ruim de Série A, com dois empates e cinco derrotas. A equipe ocupa a lanterna da tabela, com apenas dois pontos somados.

O português foi contratado em 3 de setembro de 2024, após a saída de Mariano Soso. No comando do Sport, dirigiu a equipe em 45 partidas, com 21 vitórias, 10 empates e 14 derrotas (aproveitamento de 55,5%).