Inter de Limeira e Monte Azul empatam pela terceira rodada da Série D

O empate mantém a Inter de Limeira na segunda posição do grupo, com sete pontos. Já o Monte Azul é o sexto colocado da chave, com dois pontos.

A Inter de Limeira enfrenta o Cascavel na próxima rodada, fora de casa, no sábado, às 17h (de Brasília). O Monte Azul volta a campo no mesmo dia, contra o líder Cianorte, às 15h, como mandante.

O Monte Azul abriu o placar aos 14 minutos da segunda etapa, com gol de Sávio. Um minuto depois, o centroavante Miguel Bianconi empatou para o time da casa.

Confira outros resultados pela Série D neste sábado:

Lagarto-SE 0 x 3 Sergipe-SE



Cianorte-PR 3 x 0 FC Cascavel-PR