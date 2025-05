Dorival vê Corinthians organizado e elogia insistência do grupo em vitória: "Fizemos por merecer"

Apesar de não ter o costume de rodar o elenco, Dorival adiantou que não conseguirá repetir muitas vezes a mesma escalação em virtude da sequência desgastante ocasionada pelo calendário do futebol brasileiro. O objetivo é que, mesmo com mudanças pontuais de um jogo para o outro, o Corinthians mantenha a organização.

"É muito difícil manter regularidade e a mesma postura jogando a cada dois dias e meio. Não é só o Corinthians, todos os times têm sofrido. Não podemos expor o jogador a uma lesão. Fizemos um jogo na quarta-feira, viajamos de madrugada e chegamos em São Paulo às 6h. Treinamos, os jogadores fizeram a recuperação e liberamos eles. Poderíamos colocar os mesmos em campo, mas correríamos um risco muito grande. Vamos precisar fazer isso nessa sequência. Nós estamos buscando, deixando todos cientes do que estamos aplicando. Mesmo com todas as mudanças, o time manteve a postura, a organização e conseguimos o resultado. É isso o que nós buscamos", afirmou.

O comandante teve neste sábado a oportunidade de dirigir o Timão pela primeira vez diante da Fiel Torcida. Ele falou sobre a atmosfera da Neo Química Arena e espera viver novos momentos felizes ao lado do torcedor corintiano.

"Só mesmo quem está vivendo pode mensurar o que isso representa. Sempre foi muito difícil jogar aqui, nunca escondi isso. Ter esse torcedor ao seu lado, é viver tudo aquilo que enfrentei. Tivemos alguns resultados importantes aqui dentro, mas sempre com muito trabalho. Jogávamos contra o Corinthians e seu torcedor. É uma satisfação, espero viver momentos importantes aqui dentro", concluiu.

O resultado faz o time do Parque São Jorge voltar a vencer no Brasileirão e o coloca no sétimo lugar da tabela de classificação, com dez pontos conquistados.

O Corinthians agora volta suas atenções à Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira, a equipe enfrenta o América de Cali, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).