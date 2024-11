STJD pune Atlético-MG por caos na Copa do Brasil: portões fechados e multa

O Atlético-MG foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa das confusões na final da Copa do Brasil, diante do Flamengo.

O que o tribunal decidiu

Punição com seis jogos de portões fechados, ao todo. Sendo os últimos três com uma medida educativa: permissão de mulheres, crianças, pessoas com necessidades especiais e idosos.

Os dois jogos que o clube já pagou com portões fechados no Brasileirão serão abatidos da pena. Ou seja, o Galo ainda tem mais quatro partidas a cumprir, ao todo.