Mbappé perde pênalti, Liverpool vence, lidera a Champions e afunda Real

O Real enfrenta a Atalanta na próxima rodada, enquanto os Reds pegam o Girona. Os dois duelos acontecerão às 17h (de Brasília), no dia 10 de dezembro, terça-feira.

O clube espanhol não contou com os brasileiros Vinicius Junior e Rodrygo, lesionados. Endrick começou no banco, entrou na reta final do jogo, já com 2 a 0 para o Liverpool, e levou um cartão amarelo.

Como foi o jogo

O Liverpool dominou o campo ofensivo com três finalizações a gol na primeira etapa. Nos 45 minutos iniciais, os donos da casa criaram mais oportunidades de abrir o placar que o Real Madrid, que não conseguiu chutar a gol. Sem dois dos principais atacantes, Vinicius Júnior e Rodrygo, machucados, a equipe espanhola teve dificuldades para oferecer perigo à equipe inglesa.

No segundo tempo, as equipes perderam pênaltis, mas o Liverpool fez dois gols e venceu o duelo. Mbappé desperdiçou cobrança que poderia empatar o duelo, enquanto Salah não conseguiu ampliar a vantagem do Liverpool em seguida. Apesar disso, o Liverpool fez o segundo tento do jogo em confronto de muita superioridade ao Real e pouca ofensividade da equipe espanhola.

Gols e destaques

O Liverpool quase abriu o placar com gol contra aos 4 minutos. Darwin Núñez bateu cruzado para bela defesa de Courtois. A bola acabou batendo no jovem zagueiro Raúl Asencio, que consertou o próprio erro e tirou a bola em cima da linha.