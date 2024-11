Flamengo tem Gabigol de volta e quatro atacantes contra o Fortaleza; veja

A grande novidade no Flamengo são os quatro atacantes titulares e a volta de Gabigol. O atacante estava afastado e retorna ao time após dois jogos fora.

Além do camisa 99 Fla tem alguns outros retornos e desfalques. Evertton Araújo e Fabrício Bruno cumprem suspensão e ficam fora. Luiz Araújo está em transição ainda. Carlinhos e De la Cruz estão liberados do departamento médico. David Luiz, Plata, Léo Ortiz, Varela e Gerson são outras novidades.

As duas equipes estão coladas na tabela e perderam uma posição com a vitória do Internacional. Por isso, tentam o bom resultado para seguirem firmes nas primeiras posições e, quem sabe, ainda sonhar com o título. O Fortaleza está em quarto, com 64 pontos, enquanto o Flamengo é o quinto, com 62. Palmeiras e Botafogo têm 70 cada e se enfrentam.

A partida tem transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Veja as escalações