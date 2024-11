Galo x Botafogo no STJD tem pedido de suspensão preventiva a seguranças

O embate entre eles foi o que mais apimentou o momento pós-jogo, ainda na entrada dos vestiários.

Além disso, o atacante Luiz Henrique, do Botafogo, expulso por arremessar uma garrafa em direção aos seguranças do estádio, foi denunciado.

Não há pedido de suspensão preventiva contra o atacante. Ele foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por agir de forma contrária à ética esportiva.

A pena para o jogador no julgamento, se ele for condenado, pode ir de um a seis jogos. Luiz Henrique já cumpriu a suspensão automática contra o Vitória.

O Botafogo e o Atlético-MG foram denunciados com base no artigo 257, que fala em participação em rixa. Como muita gente esteve envolvida no empurra-empurra, os clubes podem ser multados em até R$ 20 mil.

Ainda não há data para julgamento do caso. O STJD ainda não se manifestou sobre o pedido de suspensão preventiva.