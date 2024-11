Endrick sai do banco, Real vence Leganés e continua caça ao líder Barcelona

Durante a semana, o Real Madrid viaja à Inglaterra para um jogão contra o líder do Campeonato Inglês, Liverpool, na quarta-feira (27), em Anfield, às 17h.

Como foi o jogo

Retrancado, o Leganés se protegeu bem no primeiro tempo, não dando muitos espaços para Vini e Mbappé ficarem à vontade. Logo no começo, a marcação do Leganés se posicionou bem para deixar Mbappé impedido em um lance de gol anulado.

Apesar da marcação forte, o talento do ataque do Real começou a aparecer com Güler e Vini Jr. Em dois lances de perigo, o atleta turco exigiu boas defesas do goleiro Dmitrovic.

Ao final do primeiro tempo, a ofensividade do Real foi premiada após Camavinga desarmar o defensor adversário e passar para Vini Jr., que só deixou Mbappé tranquilo para abrir o placar.

Precisando buscar o empate no segundo tempo, o Leganés cedeu espaços ao Real Madrid, que aumentou o placar com Valverde e Bellingham.