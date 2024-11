Com vice do Cruzeiro, Diniz tem 2024 com uma taça e algumas frustrações

O vice do Cruzeiro na Copa Sul-Americana se tornou mais um capítulo de uma temporada em que o técnico Fernando Diniz celebrou um título, mas viveu mais frustrações.

Diniz em 2024

O treinador iniciou o ano em alta, mas logo teve a primeira decepção. Campeão da Libertadores do ano passado com o Fluminense, Diniz foi demitido da seleção brasileira no dia 5 de janeiro. À época, ele se dividia entre o comando do time tricolor e a "amarelinha". Foram apenas seis jogos no cargo, com duas vitórias, um empate e três derrotas. O contrato iria até junho de 2024.

Diniz conquistou outro título inédito no Flu. No fim de fevereiro, o treinador foi campeão da Recopa Sul-Americana e, de quebra, "exorcizou" o fantasma da LDU, do Equador, algoz na Libertadores de 2009 e Sul-Americana de 2009. A equipe das Laranjeiras venceu por 2 a 0 no Maracanã, após derrota por 1 a 0 na ida.