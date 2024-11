Acesso do Sport tem confusão na arquibancada e santista ensanguentado

O fim do jogo entre Sport e Santos, pela última rodada da Série B, terminou em confusão. Houve relatos de briga com a polícia após tentativa de invasão por parte dos visitantes.

O que aconteceu

A torcida do Santos entrou em conflito com policiais na arquibancada da torcida visitante. O momento aconteceu após o final da partida, quando o Sport comemorava a vitória e o acesso à Série A.

Um torcedor foi visto com um sangramento na região do rosto. Não há informações sobre a origem do machucado. Alguns torcedores apareceram pedindo calma para os policiais.