Mirando a Libertadores, Corinthians tem duas baixas antes de pegar o Vasco

De olho na classificação para a Libertadores, o Corinthians confirmou duas baixas antes de enfrentar o Vasco, no próximo domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteu

O atacante Yuri Alberto e o zagueiro Félix Torres tiveram lesões constatadas. O defensor teve uma lesão mais grave e pode perder as duas últimas semanas de jogos do Corinthians.

Após exames de imagem, Yuri teve uma lesão no músculo posterior da coxa (grau 1) constatada. Ele havia sido substituído no intervalo da partida contra o Cruzeiro, na última quarta-feira (20), com dores na perna direita. A recuperação do camisa 9 deve levar em torno de uma semana e, possivelmente, ele estará à disposição contra o Criciúma.