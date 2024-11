Botafogo deixa Atlético 'mordido', vê Palmeiras colar e perde Luiz Henrique

Jogadores do Atlético-MG deixaram o campo 'mordidos'. O principal deles foi Hulk, que reclamou muito de uma suposta fala de Luiz Henrique menosprezando o elenco da equipe mineira. O camisa 7 explicou a situação ao técnico Artur Jorge, do Botafogo, na saída de campo.

O Luiz Henrique falou para o nosso goleiro [Matheus Mendes]: 'o seu time é uma merda'. Primeiro, ele tem cinco jogos na seleção, ele acha que é craque. Ele não ganhou porra nenhuma, ele falou no intervalo do jogo. Eu passei sete anos na seleção e tenho humildade. Ele tem que correr para caramba. Hulk, em conversa com Artur Jorge

Quem também não gostou da postura do Botafogo foi o goleiro Everson. Ele deixou o campo criticando a equipe rival pela confusão após o apito final e citou até John Textor, dono da SAF do Glorioso.

O pessoal do Botafogo quis gritar demais, quis arrumar muita confusão. A gente sabe que o próprio dono do clube consegue arrumar muita repercussão fora, questionando a arbitragem, mas infelizmente está aí. Está tendo uma confusão. A gente tem que focar no nosso. Everson, ao SporTV

Artur Jorge tentou amenizar os efeitos do clima quente em campo para a grande decisão da Libertadores no dia 30 de novembro. O treinador português afirmou que as coisas devem ser diferentes no duelo em Buenos Aires.