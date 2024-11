Seleção melhora números com Dorival, mas não embala e fica devendo em 2024

Dorival Júnior disse antes do jogo contra o Uruguai que não estava feliz. E o desfecho de 2024 não trouxe motivos para mudar esse sentimento. Ao olhar para trás e ver o que foi o ano da seleção brasileira, a constatação é de que a equipe ainda está muito longe do ideal.

Em números frios e no desempenho, até foi melhor do que 2023. Mas só porque o ano anterior foi praticamente terra arrasada, um "pior do que tá não fica".

"Mesmo que as pessoas às vezes não queiram enxergar, está evoluindo. Os resultados talvez encubram um pouco o que está acontecendo. Resultados ainda serão melhores nos momentos em que necessitarmos deles ainda mais", disse Dorival após o jogo contra o Uruguai.