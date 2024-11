Jogador do Santa Cruz rasga e queima camisa do Sport em churrasqueira; veja

Classificamos a atitude não só desrespeitosa à nossa instituição, como também perigosa pelo contexto atual do futebol brasileiro, com uma intolerância exacerbada e agressiva em diversas praças esportivas do nosso país, inclusive em Pernambuco. Sport, em nota oficial

Procurado pelo UOL, o Santa Cruz afirmou que analisará o assunto internamente.

Vini Moura foi anunciado pelo Santa Cruz recentemente. O atacante estava no Volta Redonda, clube pelo qual disputou 32 jogos e marcou dois gols ao longo do ano.

Nota oficial do Sport

"O Sport Club do Recife repudia veementemente as imagens que circulam hoje nas redes sociais de um jogador do Santa Cruz Futebol Clube rasgando e queimando o manto sagrado rubro-negro.

Classificamos a atitude não só desrespeitosa à nossa instituição, como também perigosa pelo contexto atual do futebol brasileiro, com uma intolerância exacerbada e agressiva em diversas praças esportivas do nosso país, inclusive em Pernambuco.