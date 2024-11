Lucas ajuda com golaço, mas São Paulo fica em empate contra o Bragantino

O São Paulo empatou com o Red Bull Bragantino por 1 a 1 na tarde desta quarta-feira (20), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Os gols foram marcados por Eduardo Sasha e Lucas. O Red Bull saiu na frente, e o Tricolor foi buscar o empate em grande jogada de seu camisa 7.

O São Paulo não teve Calleri, com dores, e Zubeldía, suspenso. O time contou com André Silva, de atuação discreta, no ataque e foi dirigido por Maxi Cuberas.