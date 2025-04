SPFC: Ryan está pronto? Comentaristas avaliam opções para lugar de Calleri

O Ryan, me pareceu todas as vezes que ele atuou no profissional, e também pelas características físicas, [...] ele parece muito mais jovem que o Matheus Alves e o Ferreira [que também vieram da base]. E a tentativa da comissão técnica que fazia sentido era colocar o Ryan não como 9 no meio dos zagueiros, mas jogando atrás do centroavante. [...] O Ryan me parecia mais um segundo atacante do que um centroavante, mas talvez as coisas tenham que ser feitas às pressas.

Arnaldo Ribeiro

Classificação e jogos Brasileirão

Renan: Ryan é diferente de Calleri e André

Fisicamente, o Ryan é um jogador que precisa ser mais trabalhado, mas isso não quer dizer que ele não possa jogar, até porque a maturação de inteligência e movimentação dentro do campo dele é impressionante. Eu não considero o Ryan com as mesmas características do Calleri e do André. Ele é um jogador de mais movimentação, mais leve, e um finalizador nato.

Renan Teixeira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)