Danilo absorve críticas por jovens na seleção: 'Por isso sou capitão'

O lateral-direito Danilo falou sobre as críticas recebidas não somente à seleção brasileira, mas ele próprio como jogador da equipe. Aos 33 anos, o jogador afirmou lidar bem e segurar a barra pelos mais jovens do grupo.

Por isso sou o capitão, por isso levo 13 anos na seleção brasileira. Nesses momentos é importante ter jogadores que saibam suportar essa pressão para que o Savinho, o Estêvão, o Vini, toda essa galera possa se sentir um pouco mais tranquila e desempenhar o papel. Eu estou habituado. Lógico que receber críticas nunca é uma coisa boa para ninguém, mas como falei, por isso sou o capitão dessa equipe.

Danilo voltou a ser titular na partida contra o Uruguai após duas partidas no banco de reservas. Ele deu lugar a Vanderson, do Monaco (FRA), na vitória sobre o Peru e empate com a Venezuela.