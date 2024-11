São Paulo adia reunião, mas já sabe vontade de Rafinha e busca novo lateral

Com a saída do Welington, a lateral esquerda se tornou um necessidade. A lateral direita também precisamos reforçar. Talvez um meia armador, que faça a criatividade do time. Tentamos que esse meia fosse o James, não deu certo. Uma pessoa que tenha a qualidade que ele tem é o nosso sonho de consumo, mas claro que não é fácil. Julio Casares, presidente do São Paulo

Mesmo que renove o contrato de Rafinha, o Tricolor vai buscar mais um lateral para o elenco. O entendimento é que Rafinha só ficaria por mais alguns meses.

O lateral de 39 anos já chegou a decretar esta temporada como sua última, mas voltou atrás na decisão por causa de lesões sofridas no ano. O jogador falou em renovar por mais algum tempo para se despedir do futebol.