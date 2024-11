Universidades americanas vêm ao Brasil para 'peneira' em busca de talentos

O Brasil vai sediar no início de dezembro um evento de recrutamento para universidades americanas. O '2V College Showcase' terá a presença de ao menos 30 treinadores de escolas e universidades dos Estados Unidos em busca de talentos para selecionar até 70 possíveis bolsistas entre 15 e 21 anos.

O evento será o maior do cenário na América do Sul e compreenderá três dias: 6, 7 e 8 de dezembro, no CT do Desportivo Brasil, em Porto Feliz (SP). A imersão de três dias seguirá os padrões do 'draft' da liga americana, a MLS, com testes físicos, além de avaliações esportivas e acadêmicas.

As bolsas de estudo, dependendo do desempenho, podem chegar a até 100%. O evento contará também com palestras e seminários focados no desenvolvimento pessoal e esportivo.