Marcelo Teixeira compara situação de Neymar a retorno de Robinho em 2010

De olho no craque e surpresa com rumor

O Peixe convidou Neymar para assistir ao jogo na Vila Belmiro, que contou com a cerimônia do título, mas o craque não pôde ir. O jogador justificou que tinha compromisso na Arábia Saudita.

O Santos se surpreendeu com a notícia publicada no domingo (17) pelo jornalista argentino César Merlo sobre a suposta rescisão de Neymar no Al-Hilal. O jogador conversa com o clube saudita sobre a possibilidade de um acordo amigável para sair no início do próximo ano, mas não há nada definido — o contrato dele vai até junho.

O Alvinegro praiano tem sinal verde do craque e um projeto desenhado para seu retorno, mas não recebeu qualquer informação nova do estafe do jogador nas últimas horas. O UOL procurou algumas pessoas do estafe do atleta e todos negaram qualquer novidade.

Se Neymar rescindir agora, o Santos acredita no retorno imediato. Caso contrário, espera o Menino da Vila em junho do ano que vem, após o fim do contrato com o clube saudita.