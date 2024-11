Torcida do Santos xinga e vaia Carille, e técnico é aplaudido por jogadores

O técnico Fabio Carille ouviu gritos de "burro" durante a derrota do Santos para o CRB, na Vila Belmiro. Depois, ele também foi vaiado na cerimônia da entrega da taça, enquanto recebeu aplausos pelos jogadores.

O que aconteceu

A torcida santista se revoltou com as mudanças feitas pelo treinador logo após o segundo gol do adversário. O CRB aumentou o placar aos 19 minutos do segundo tempo e, antes da retomada do jogo, Carille colocou Willian Bigode e Julio Furch nos lugares de Wendel Silva e Otero, respectivamente.

Carille recebeu vaias e foi xingado novamente quando subiu no palco da premiação pelo título da Série B. Torcedores gritaram "Ei, Carille, vai tomar no c*".