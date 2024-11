Botafogo anuncia 'Fan Fest' no Nilton Santos para final da Libertadores

Outro evento oficial do Alvinegro será o "Embrazado". Ele acontecerá na sede de General Severiano, na Zona Sul (RJ), também com telões e atrações musicais, mas será restrito a pouco mais de cinco mil torcedores por conta das limitações do local. O clube já havia feito a mesma ação em outros jogos fora de casa na Libertadores.

NILTÃO FAN FEST! 📺🌎



Uma decisão histórica nos espera dia 30 de novembro e a casa alvinegra estará pronta para receber a torcida mais apaixonada do mundo! Em Buenos Aires ou no Rio de Janeiro, na mesma sintonia e com muitas vibrações, jogaremos juntos pelo nosso sonho! VAI… pic.twitter.com/VOBQheSlNg -- Botafogo F.R. (@Botafogo) November 16, 2024

Torcida do Botafogo em peso em Buenos Aires

A torcida do Botafogo comparecerá em peso em Buenos Aires (ARG) para a final da Libertadores. Segundo a TV argentina "TYC Sports", já foram vendidos cerca de 40 mil ingressos para os botafoguenses e apenas dez mil para os atleticanos.

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam no dia 30 de novembro pela decisão. O duelo acontecerá no estádio Monumental de Nuñez, que pertence ao River Plate.