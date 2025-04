Em estreia de Renato Gaúcho, Fluminense bate RB Bragantino pelo Brasileirão com gol nos acréscimos

O Fluminense sofreu, mas venceu por 2 a 1 o RB Bragantino, neste domingo, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a três pontos no Campeonato Brasileiro. Já os paulistas seguem com apenas um.

O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo, com Lima. Na etapa final, o Bragantino empatou com Isidro Pitta. Já nos acréscimos, Martinelli deu a vitória aos tricolores.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Santos, no Maracanã, no domingo. No dia anterior, o RB Bragantino encara o Botafogo, no Nabi Abi Chedid.