Sergio Ramos no Corinthians? Fabinho Soldado explica possível interesse

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, comentou o possível interesse do clube paulista na contratação do zagueiro espanhol Sergio Ramos. O dirigente afirmou que "vários nomes chegam" e listou o que o Alvinegro avalia antes de reforçar o elenco.

São vários nomes que chegam durante a janela. Não só o Sergio [Ramos], mas se falou de tantos outros. A gente analisa, claro, que tem uma questão de prioridade, de posição, questão financeira. Vamos fazer, dentro dessas escolhas, a que for melhor para o Corinthians. Fabinho Soldado, à TNT Sports