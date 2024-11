Real e Barcelona monitoram Murillo, ex-Corinthians novidade na seleção

O Real aumentou o interesse após as baixas na defesa. Sem os lesionados Militão, Alaba e Carvajal, o time deve ir atrás de reforços para o setor. Murillo surge como uma opção junto de Vitor Reis, promessa do Palmeiras, que também está na mira do time merengue.

O Sport exaltou o jogador, que é novidade na seleção. O jornal da Espanha classificou Murillo como "um dos zagueiros mais promissores" da Europa e destacou seus atributos físicos e qualidade com a bola. Ele foi convocado pela primeira vez e poderá estrear pelo Brasil nesta Data Fifa.