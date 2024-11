Marcos Braz minimiza saída de Gabigol do Flamengo: 'Vida que segue'

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, disse que a "vida segue" ao ser questionado sobre a saída de Gabigol. Após o título da Copa do Brasil, o atacante afirmou que não vai permanecer no Rubro-Negro. Ele tem um acerto encaminhado com o Cruzeiro.

Processo natural a saída dele ou assinatura com qualquer clube. Há quatro meses ele já poderia fazer isso [assinar pré-contrato]. Está dentro da normalidade, do plausível. O Gabriel sai gigante daqui, pelos títulos que conquistou, pelo jogador que foi, mas é vida que segue, ciclo que se encerra Marcos Braz

O que aconteceu

Gabigol anunciou que não fica no Flamengo. Ao revelar a despedida que se aproxima, ele fez críticas à diretoria. "Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz. A gente conversou. Falei sobre a possibilidade de dois, três anos. E nunca houve a proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar".