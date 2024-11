Atlético-MG: Everson viveu 'salto' na carreira e vê final sob ânimo e fé

Um dos pilares do time do Atlético-MG, o goleiro Everson chega a essa final da Copa do Brasil levando na bagagem confiança, superação, gratidão e fé. Integrante de uma geração vitoriosa, ele é uma das esperanças da torcida para mudar o atual panorama da disputa com o Flamengo, e gritar "é campeão".

Everson não esconde a gratidão que tem ao clube que o fez "resgatar a alegria de jogar futebol", e não abre mão do terço que costumeiramente fica dentro do gol — e foi arremessado por atacante do River Plate durante a semifinal da Libertadores. Inclusive, citou a religião ao lembrar o salto que viveu na carreira em uma década.

No primeiro jogo, no Maracanã, vitória rubro-negra por 3 a 1. O Atlético-MG precisa vencer por três ou mais gols de diferença para conquistar a taça no tempo regulamentar. Em caso de triunfo por dois gols a mais, a decisão vai para os pênaltis, e Everson estará ainda mais nos pedidos da torcida.