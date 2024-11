Ele viu título pela TV na Cidade do Galo e vê final de 2024 como 'especial'

O Galo conquistou a Copa do Brasil pela última vez em 2021. À época, Alisson morava na Cidade do Galo e tinha apenas o sonho de, um dia, alcançar o topo do pódio pelo clube.

Naquela ocasião, os mineiros bateram o Athletico-PR. O time comandado por Cuca, e que já tinha Hulk como uma das estrelas, venceu no Mineirão por 4 a 0 e na Arena da Baixada por 2 a 1.

Para mim, poder viver uma final de Copa do Brasil tem sido algo muito especial. Sou um dos mais novos do elenco, cria do clube. Em 2021, acompanhei aquela conquista pela TV enquanto morava na Cidade do Galo e, agora, posso estar em campo, fazendo história também. É, sem dúvida, um privilégio Alisson

Alisson, do Atlético-MG Imagem: Pedro Souza / Atlético-MG

A missão, desta vez, é diferente. A equipe de Milito perdeu para o Flamengo, no Maracanã, por 3 a 1, e precisa vencer por três ou mais gols de diferença para levar o título no tempo regulamentar.