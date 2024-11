São Paulo marca no fim e vence Athletico com substituições de Zubeldía

O jogo marcou a volta do São Paulo ao Morumbis após 45 dias. O Tricolor atuou as duas últimas partidas como mandante, diante de Corinthians e Vasco, longe do estádio por causa da série de shows do cantor Bruno Mars.

Com o resultado, o São Paulo chegou a 57 pontos na sexta colocação e abriu dez de vantagem para o sétimo colocado Cruzeiro. Já o Athletico parou nos 34 dentro da zona do rebaixamento, em 18º.

O Tricolor volta a campo somente no dia 20, quarta-feira, às 16h30, quando visita o Red Bull Bragantino. Já o Athletico terá pela frente o jogo atrasado contra o Atlético Mineiro no próximo sábado (16), na Ligga Arena.

Zubeldía demora a mudar, mas vê estrela brilhar

Sem poder contar com os laterais Welington e Patryck, o técnico Luis Zubeldía optou por deixar Jamal Lewis, único atleta da posição, no banco de reservas e escalar o zagueiro Sabino de forma improvisada como lateral-esquerdo. O defensor já tinha feito o setor nos minutos finais contra o Bahia e cumprido bem na parte defensiva, sem ter sido exigido ofensivamente.

No entanto, atuando um jogo completo no setor, Sabino foi exigido ofensivamente e na construção de jogadas apresentando as dificuldades que um atleta improvisado normalmente apresenta. Até por isso, o São Paulo jogou muito mais pelo lado direito, tendo Lucas sua maior arma no jogo. Apesar da partida abaixo de Igor Vinícius, Lucas criou as principais chances pelo setor direito e deu a assistência para Luciano abrir o placar já na segunda etapa.