Arteta revela conversa com Guardiola antes de classificação do Arsenal na Champions

Após a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões na última quarta-feira, sobre o Real Madrid, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, revelou que conversou com Pep Guardiola, treinador do qual foi auxiliar no Manchester City, antes da partida decisiva no Santiago Bernabéu e demonstrou sua gratidão pelo período de aprendizado com um dos melhores técnicos do planeta.

"Liguei para ele, porque se estou aqui, é graças a ele. Ele foi minha inspiração como treinador e como jogador, passei quatro anos com ele e serei eternamente grato pelo que fez por mim. Se estou aqui, é graças a ele", disse Arteta.

O técnico do Arsenal também fez questão de valorizar o feito de sua equipe, que lhe proporcionou viver um dos momentos mais importantes de sua trajetória como treinador.