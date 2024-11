Corintianos podem ser punidos por jogar cabeça de porco? O que diz a lei

Um terceiro homem, conhecido nas redes sociais como Rafael Modilhane "Cicatriz", também está sendo investigado. Rafael, que possui cerca de 15 mil seguidores no Instagram, publicou um vídeo mostrando a compra da peça suína, no Mercadão de São Paulo. Ele também foi denunciado no caso.

Agora, o Ministério Público de São Paulo pode oferecer a denúncia para inaugurar uma ação penal ou devolver à Drade para novas investigações. Segundo fontes da polícia, os dois suspeitos foram liberados, após não aceitarem pagar um acordo de transação penal com o MP.

Os autores do fato se recusaram a pagar R$ 4 mil cada um pelo acordo. A transação penal é um acordo entre o autor de um delito e o Ministério Público para evitar a instauração de um inquérito.

MP vai pedir o banimento do estádio de todos envolvidos no episódio. A informação é do delegado César Saad, titular da Drade.

Homem foi flagrado jogando sacola com a cabeça por cima das grades do setor sul do estádio antes do clássico. As informações foram passadas por pessoas que trabalhavam na montagem da festa para recepção da equipe alvinegra, segundo Saad.

A polícia aguarda mais imagens que pediu ao Corinthians. A cabeça de porco foi atirada no gramado no primeiro tempo da partida no momento em que Raphael Veiga se preparava para cobrar escanteio do lado esquerdo. Yuri Alberto foi quem retirou o objeto com um chute.