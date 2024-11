Palmeiras: Quem são as promessas que disputam título do Brasileiro Sub-17

O Palmeiras sub-17 faz uma boa campanha no Brasileirão da categoria nesta temporada e disputa a final em jogo único contra o Fluminense, nesta sexta-feira (1), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão conquistou as duas últimas edições.

A equipe comandada pelo técnico Gustavo Almeida está invicta na competição (13 jogos, 11 vitórias e 2 empates), é dona do melhor ataque (32 gols marcados, média de 2,4 gols por jogo) e da melhor defesa (apenas 8 gols sofridos). O UOL listou algumas promessas dessa equipe para o torcedor palmeirense ficar de olho. Confira:

Marcus Vinnícius