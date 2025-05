Miguelito é liberado da prisão e vai responder em liberdade por injúria racial

O meia Miguelito, do América-MG, vai responder em liberdade pela denúncia de injúria racial contra o atacante Allano, do Operário-PR. O jogador foi liberado nesta segunda-feira da prisão em Ponta Grossa. A liberdade provisória foi deferida porque não há "evidências concretas de que a ordem pública possa ser abalada com a libertação do detido, nem de que este possa vir a se furtar da aplicação da lei penal".

A investigação continua e o Ministério Público pode denunciar o atleta, configurando ação penal. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pode apresentar ainda denúncia na esfera desportiva.

Emprestado pelo Santos ao América-MG, o jogador Miguel Ángel Terceros Acuña, mais conhecido como Miguelito, foi preso em flagrante neste domingo após cometer injúria racial em partida da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta de 21 anos proferiu insulto racista contra Allano, do Operário, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).