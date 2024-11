Dorival diz que Neymar se colocou às ordens e explica ausência do astro

O meia-atacante ficou um ano afastado por causa de cirurgia no joelho e só atuou por 29 minutos antes da convocação.

O retorno deve ocorrer nos jogos contra Colômbia e Argentina, em março.

Tivemos um acompanhamento muito próximo. Sua lesão aconteceu dentro de nosso clube? Nossa seleção [desculpa]. Tenho a obrigação de falar por sua importância, o respeito que todos nós temos. Temos acompanhado, falei com ele nesses últimos 60 dias por duas ou três oportunidades. Estamos atentos com a evolução. Está praticamente e totalmente recuperado, mas teve poucos minutos em campo e isso pesou bastante. Ele se dispôs a estar aqui, gostaria muito que pudesse ser relacionado, mas entendeu a situação, a condição em que se apresenta, a pouca minutagem e as cobranças que todos nós faríamos ao vê-lo no banco ou em campo Dorival Júnior