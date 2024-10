O que o Santos precisa para garantir volta à Série A na próxima rodada

Feito isso, o Santos precisará torcer para que o Ceará não vença o Avaí no domingo, na Arena Castelão.

Classificação e jogos Série B

Este é o único cenário que garantirá o Santos na elite já na 35ª rodada. O time paulista chegaria aos 65 pontos e abriria 10 ou 11 pontos do Ceará, 10, 12 ou 13 do América-MG e 13 do próprio Vila Nova, que também estão na briga e atualmente fora do G4. Restarão apenas mais nove em disputa.

O Santos passa a depender só de si para conquistar o acesso na rodada seguinte, se já não conseguir subir no fim de semana. Depois do Vila Nova, o time paulista encara o Coritiba, fora de casa, no dia 11. Em uma conta básica, basta vencer os dois jogos.

Vitória fora de casa encaminhou o acesso

O Santos contou com uma noite de brilho de Serginho e venceu o Ituano por 2 a 0, na última segunda-feira (28), pela 34ª rodada da Série B.

O atacante marcou o primeiro gol e contribuiu participando diretamente do segundo, marcado por Guilherme.