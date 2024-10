Corinthians vence Cuiabá com Memphis decisivo, time misto e deixa o Z4

Essa foi a segunda vitória do Corinthians fora de casa em todo o campeonato. A equipe paulista tem o pior desempenho como visitante, mas foi superior ao Cuiabá no confronto direto no Z4.

A equipe alvinegra rebecerá o Palmeiras pelo Brasileirão, na próxima segunda-feira (4 de novembro), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Dourado visita o Bragantino, no sábado (2), às 16h, no Nabizão.

Como foi o jogo

O Corinthians não teve grandes chances, mas saiu na frente do placar ao explorar a fragilidade defensiva do Cuiabá. A equipe de Ramón Díaz foi mais eficiente para se aproximar da área adversária antes de finalizar, apesar de ceder espaços. Ao contrário dos visitantes, o Dourado teve apenas uma chance de concluir perto da meta de Hugo Souza — as demais foram todas de fora da área. O pênalti que ocasionou o primeiro gol do Alvinegro, marcado por Memphis Depay, aconteceu após uma ligação direta do zagueiro Félix Torres para Talles Magno. O camisa 43 teve tranquilidade para driblar dentro da área e sofrer a falta.

O Cuibá não se entregou e melhorou após o intervalo. Em contrapartida, o Timão abriu mão da posse de bola e passou a se defender. Nas finalizações de média distância, o time auriverde passou a assustar o goleiro Hugo. No entanto, as melhores chances da segunda etapa foram do Corinthians, em lances com Talles Magno — uma cabeçada para fora do atacante e um chute na trave.

António Oliveira na Arena Pantanal

Ex-técnico de Cuiabá e Corinthians, António Oliveira compareceu à Arena Pantanal para acompanhar a partida. Sem clube desde que foi demitido pelo Timão, em julho, ele foi ao Mato Grosso de visita. O treinador português foi flagrado pelas câmeras da transmissão e chegou a ser questionado sobre a torcida. Porém, não quis comentar a preferência.