Arsenal x Real Madrid Palpite - Onde Assistir, Hora e Escalações - Liga dos Campeões

Palpite 2: Mais de 2.5 gols na partida

Como você viu, os dois times têm médias de gols elevadas e a tendência é que continuem a marcar até o restante da temporada. O Arsenal teve 47% dos seus jogos com mais de 2.5 gols, enquanto o Real Madrid superou essa linha em 69% das vezes.

Na Champions, os Merengues têm fragilidade defensiva: 9 dos últimos 10 jogos com gols sofridos. Isso reforça o valor do mercado de gols. A odd de 2.10 na Bet365 para “Mais de 2.5 gols” traz ótimo valor considerando os estilos ofensivos.

Palpite 3: Handicap Asiático +0: Arsenal

O Arsenal segue invicto em casa na Champions e soma 28 vitórias na temporada. Contra um rival que oscila, os Gunners têm boa chance de ao menos empatar. Em 55% dos jogos, saiu com vantagem no 1º tempo jogando no Emirates.