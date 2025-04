Rio Ave x Boavista: Palpite, Onde Assistir – Liga Portugal

Rio Ave x Boavista: confira os palpites do UOL Apostas para esse jogo da 28.º rodada da Liga Portugal, que se disputa hoje, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, porque o gramado do Estádio dos Arcos não tem condições.

Rio Ave x Boavista: Palpite do UOL Apostas

🎯 1. Vitória do Rio Ave - Odd de 2.10 na Bet365

O Rio Ave joga em casa e tem aproveitamento superior de 38% como mandante. Com odds de 2.10 na Bet365, há valor nesta aposta, considerando o desempenho recente em seu estádio, onde se impõe com uma defesa sólida.