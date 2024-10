Corinthians fica 'na média', e Hugo Souza é destaque isolado em vitória

O Corinthians ficou "na média" em notas após a vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. Apesar de não ter notas muito baixas, a pontuação de corte foi 6,0, de acordo com o Footstats.

O melhor em campo foi o goleiro Hugo Souza (6,9), que fez boas defesas e esteve muito bem posicionado durante toda a partida. Ainda que não tenha sido tão exigido quanto em partidas anteriores, o arqueiro se prova cada vez mais como um dos atletas mais consistentes do elenco alvinegro.

Já no meio de campo, os jogadores não foram tão bem assim. As menores notas da equiope ficaram para Igor Coronado e Breno Bidon, ambos com 5,2. No entanto, mesmo com a baixa performance ofensiva, Coronado teve desempenho importante na defesa. Ele foi substituído por Garro na segunda etapa, após demonstrar cansaço.