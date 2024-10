Gabigol respira aliviado, mas Filipe Luís indica sombra inesperada no Fla

Após três meses e 14 jogos, Gabigol, enfim, fez as pazes com a rede. Autor do gol de pênalti na vitória do Flamengo por 4 a 2 sobre o Juventude, no Maracanã, o camisa 99 ganhou apoio e carinho do elenco e do técnico Filipe Luis, mas ao mesmo tempo viu surgir uma sombra inesperada na equipe.

O que aconteceu

Gonzalo Plata fez o quarto gol e fechou a conta para o Rubro-negro. O equatoriano entrou em campo justamente no lugar de Gabigol, aos 24 minutos do segundo tempo.

Após o jogo, Filipe Luis revelou que enxerga Plata também como um camisa 9. Com isso, automaticamente, Gabigol viu a concorrência crescer na posição, que ainda conta com Carlinhos. Pedro sofreu grave lesão e não joga mais na temporada.