Athletico 'assume pacto' em vídeo macabro e faz pedido: 'Entregue sua alma'

Sem vencer um jogo do Campeonato Brasileiro desde julho, o Athletico criou uma campanha, no mínimo, inusitada para convocar o seu torcedor na reta final do torneio nacional (assista abaixo).

"Entregue sua alma"

O vídeo tem aspecto macabro e, além de citar um "pacto", usa referências dos 100 anos do clube — o centenário ocorreu no dia 24 de março.

Há, por exemplo, alusões a títulos importantes do time, como o Paranaense de 1949, o Brasileirão de 2001, as duas Sul-Americanas (2018 e 2021) e a Copa do Brasil de 2019.