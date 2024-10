Lateral diz o que aconteceu no vestiário para o Botafogo atropelar Peñarol

Cinco gols. Todos no segundo tempo. O atropelamento do Botafogo sobre o Peñarol na semifinal da Libertadores veio com uma atuação histórica. Mas tudo por causa de ajustes no intervalo que fizeram a diferença diante dos uruguaios no Nilton Santos, na noite de quarta-feira (23).

O lateral-esquerdo Alex Telles contou um pouco o que aconteceu. O cenário era de um Botafogo travado na marcação do Peñarol e praticamente sem chances claras de gol ao longo dos 45 minutos iniciais. Sem contar a cera adversária.

"Foi uma outra coisa de ajuste no meio-campo e troca de lateralidade. Coisas que ele ajustou. A palavra-chave foi para a gente continuar concentrado, que as chances iriam ser criadas", descreveu o jogador.