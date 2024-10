'Não deveria estar lá', diz vice do Flamengo sobre Varela em confusão

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz explicou o caso de Varela, visto no meio da confusão de torcedores do Peñarol no Rio de Janeiro. Ele afirmou que o jogador não se envolveu em nenhuma briga, mas reprovou a presença dele na praia do Recreio.

O que aconteceu

Varela recebeu uma ligação e foi retirar os dois amigos da confusão na praia. O assunto gerou críticas ao lateral e foi entregue ao dirigente, que conversou com ele no retorno ao CT para a confraternização do elenco e da comissão técnica.