Tenista brasileira revela grave acidente de carro na Itália: 'Parece que nasci de novo'

A tenista brasileira Ingrid Martins revelou, por meio de suas redes sociais, que passou por momentos de tensão após sofrer um grave acidente quando se dirigia ao aeroporto de Bologna, na Itália, na última segunda-feira. O carro em que estava capotou duas vezes após ter colidido com um caminhão. "Parece que nasci de novo".

A atleta tinha acabado de disputar um torneio. Ela viajava no banco de trás, estava com o cinto de segurança, e contou que cochilava no momento do impacto com o outro veículo. "Eu só me lembro de me sentir uma numa "máquina de lavar". Por instinto, fui proteger a cabeça e comecei a rezar para que nada mais me atingisse e conseguisse sair dessa", afirmou a tenista que somente nesta quinta-feira comentou sobre o acidente em suas redes sociais.

Após o susto e a certeza de que nada mais grave aconteceu, Ingrid esteve em um hospital no Rio onde foi submetida a uma ressonância magnética. "Graças a Deus nada grave".