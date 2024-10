São Paulo já prepara reserva de gramado pensando em shows de 2025

O São Paulo já está preparando uma grande reserva de grama pensando no calendário de shows do Morumbis em 2025.

O que aconteceu

O Tricolor já sabe que o estádio deve receber um número maior de apresentações do que nos últimos anos. O São Paulo precisou trocar o gramado em duas oportunidades: após as apresentações da banda Coldplay, em 2023, e do cantor Bruno Mars, neste mês.

O clube tem uma relação estreita com uma fazenda em Tremembé, município perto de São Paulo, que cuidou dos dois últimos gramados do estádio. A diretoria do Tricolor já alinhou uma reserva de grama ainda maior já pensando em 2025.