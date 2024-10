'Mister Filipe Simeone': técnico imitou ídolos para Fla superar Corinthians

Filipe Luis, ciente do cenário positivo, tentou "resolver a parada" logo no Maracanã. Suas mudanças visaram um placar mais elástico, mas diante de uma noite iluminada do goleiro Hugo Souza, o resultado ficou mesmo no placar mínimo que garantiu a vantagem do empate.

O técnico repetiu a dose "Jesus" no clássico com o Fluminense, e isso fez o time correr riscos. O Flamengo viu a defesa ficar exposta e sofreu dois gols quando o time estava mais avançado para atacar.

Na Neo Química Arena, Filipe abriu mão dos atacantes após a expulsão de Bruno Henrique e a escolha complicou o Corinthians. A decisão fez a equipe alvinegra ficar mais com a bola, não saber o que fazer com ela, e permitiu ao Flamengo se impor defensivamente.

A surpresa tática fez o Rubro-Negro sofrer poucos sustos mesmo com um a menos. Em contrapartida, ainda conseguiu alguns contra-ataques que poderiam ter resultado em gols.